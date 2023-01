„Dieser Einbruch hinterlässt Spuren“ Schock nach Vandalismus in Kaarster Grundschule

Es ist eine Form von Vandalismus, den es so in einer Kaarster Grundschule lange nicht gegeben hat. Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Matthias-Claudius-Schule eingebrochen und haben dort randaliert. Nach Angaben der Stadt Kaarst entstand dabei ein beträchtlicher Sachschaden. Laut Polizei wurde um 0.50 Uhr ein Alarm ausgelöst. Ob etwas aus der Schule entwendet wurde, sei noch nicht bekannt und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, erklärte Polizeisprecherin Claudia Suthor am Montag auf Anfrage. Schulleiterin Petra Lehwalder wurde am Freitagnacht um 2 Uhr von dem Einbruch in Kenntnis gesetzt und machte sich gleich auf den Weg an die Grünstraße. Dort fand sie auf der ersten Etage ein heilloses Chaos vor: Im oberen Flur wurde Pulver aus Feuerlöschern versprüht, sechs Kilogramm Salz wurden in die Luft geblasen. Die komplette Etage war verschmutzt, das Pulver habe sich sogar in Kisten, Regalen und Schränken abgelagert. Das teilte Lehwalder am Sonntag den Eltern der Schüler via der Schul-App Schoolfox mit. Betroffen war der Flur vor den Klassen M8, M7 und M6 sowie vor dem Musikraum. Obwohl die Türen geschlossen waren, sei das Pulver auch in die Räume eingedrungen. Allerdings sei das Pulver nicht gesundheitsgefährdend. Am Montag wurden weitere Details zum Einbruch bekannt. Die Täter sind nach Angaben der Schulleitung über ein Fenster in das Gebäude gestiegen. Das Löschpulver hat zudem Elektrogeräte und die Brandmeldeanlage beschädigt. Eine gezielte Aktion könne aber ausgeschlossen werden.