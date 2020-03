Kaarster Bürgermeisterkandidatin : Baum macht Wahlkampf bei McDonalds

Kaarst Nach Lars Christoph startet auch Ursula Baum in den Wahlkampf-Modus.

Die Bürgermeisterkandidatin der FDP lädt die Bürger in allen fünf Stadtteilen zu Informationsgesprächen, Diskussionen und zum Austausch ein. „Wir werden über das Kaarst von morgen sprechen und wie wir gemeinsam unsere Stadt in die Zukunft führen können“, kündigt Baum an.

Dabei geht Uschi Baum neue Wege, um vor allem Jugendliche für Kommunalpolitik zu begeistern. Für diese Zielgruppe wird sie sich unter dem Slogan „Politik-Nuggets bei Mc Donalds“ zweimal (14. Mai und 1. September) in dem Schnellrestaurant treffen. Außerdem wird sie zwei Unternehmerfrühstücke anbieten, von denen das erste am 15. Mai (ab 7 Uhr) im Café Einblick stattfindet. Für das zweite steht der Ort noch nicht fest. Unter dem Motto „Auf einen Kaffee für Senioren“ bietet Baum ab dem 1. April sechs Termine in verschiedenen Kaarster Cafés an. Weitere fünf Termine gibt es ab dem 24. März unter dem Motto „Kaarster Kommunal-Talk“, wobei die erste Veranstaltung im Frankenheim stattfindet. „Vorster Vorhaben“ (ab 28. April, drei Termine), „Büttgener Besprechungen (ab 1. April, sechs Termine), „Hand aufs Herz Holzbüttgen“ (ab 19. Mai, vier Termine) und „Für Driesch“ (ab 16. April, drei Termine) runden das Wahlkampf-Angebot ab. Alle Termine sind bald auch auf Baums Internetseite zu finden, dort werden auch die genauen Uhrzeiten und Veranstaltungsorte veröffentlicht.