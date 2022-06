Auswirkungen auf Haushalt : Stadt Kaarst rechnet mit Mindereinnahmen nach Urteil zu Abwassergebühren

Kaarst Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen zur Kalkulation der Abwassergebühren hat auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in Kaarst. Kämmerer Stefan Meuser rechnet mit einem reduzierten Kostenansatz von bis zu 750.000 Euro.

Das OVG-Urteil hat zunächst lediglich Auswirkungen auf noch nicht bestandskräftig veranlagte Gebühren. In Verfahren, in denen eine solche Rechtskraft aufgrund eingelegter Widersprüche oder anhängiger Klagen noch nicht eingetreten ist, wird die Gebührenkalkulation entsprechend angepasst. Meuser weiter: „Ein Widerspruch gegen rechtskräftige Gebührenbescheide der zurückliegenden Jahre wird zu keiner Erstattung führen. Das Urteil ist in erster Linie in die Zukunft gerichtet. Bei aktuellen und künftigen Gebührenbescheiden werden wir die neue Kalkulation selbstverständlich berücksichtigen.“