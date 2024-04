Kaarster Künstlerin Ursula Ringes-Schages „Kreativität ist Nahrung für die Seele“

Zu ihr kommen unter anderem Menschen mit einer Krebsdiagnose. Die entsprechenden Kenntnisse hat sich die Kaarsterin an der Mildred-Scheel-Akademie in Köln angeeignet. Durch die Malerei könnten die Betroffenen das Negative, den Frust rauslassen. Bilder gäben immer Antworten. „Diese Antworten habe ich zu lesen gelernt“, erklärt Ringes-Schages. Sie arbeitet auch im Marienheim-Hospiz: „Die Menschen dort sind sehr einverstanden mit ihrer Situation und sie blicken mit Dankbarkeit auf ihr Leben zurück. Kunst kann helfen, sie versöhnlich zu stimmen mit ihrem Leben und ihrem Schicksal.“ Man muss sich aber nicht in einer finalen Lebensphase befinden, um von der Malerei zu profitieren: „Die Kreativität ist Nahrung für die Seele. Und sie wirkt sich immer positiv aus“, weiß die Künstlerin.