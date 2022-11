Ursula Fichtner aus Vorst : Kaarster Autorin vollendet Krimi-Trilogie mit Lokalkolorit

Vorst Ursula Fichtner ist stolz: Die Autorin hat mit dem Buch „Tückische Landidylle“ ihre Krimi-Trilogie vollendet. Ein neues Buch ist bereits in Planung.

Die Geschichten um die ehemaligen Ganoven Alfons, Bertram und Carl – kurz ABC-Trio genannt – ziehen die Leser mit Kaarster Lokalkolorit und gründlicher Recherche in ihren Bann. Die ABC-Männer wollen eigentlich nur ihre Bewährungsstrafen mit Hilfe einer jungen Bewährungshelferin über die Bühne bringen, werden aber ständig in Mordfälle verwickelt, die sie tatsächlich auch lösen. Nach „Bewährung mit Hindernissen“ und „Schützenfest und andere Katastrophen“ entwickelt sich im abschließenden Band ein Rätsel auf 388 Seiten um einen Einbruch, gepaart mit der Sprengung einer Militärbasis. Und welche Rolle spielt ein Mikrochip?

Ursula Fichtner ließ sich von der niederrheinischen Landschaft bei der räumlichen Gestaltung ihres Romans inspirieren – dazu zählen Kiesgruben und ein Biohof. Die seit 14 Jahren in Vorst lebende Autorin schreibt seit ihrem Ausscheiden aus dem Schuldienst mit Begeisterung Bücher und erfüllt sich somit ihren lang gehegten Lebenstraum.

Aus dem Ruhrgebiet stammend, studierte Fichtner nach dem Abitur Pädagogik. Zunächst war sie im sozialen Bereich tätig, später unterrichtete sie fast 20 Jahre Englisch und Philosophie, unter anderem an der Gesamtschule Büttgen. Ihr Arbeitszimmer bietet mit dem Blick ins Grüne ideale Arbeitsbedingungen und so schreibt Fichtner täglich an ihren Geschichten. Dazu zählen nicht nur Krimis, sondern auch Bücher mit historischen und philosophischen Themen.