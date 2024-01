Bürgermeisterin Ursula Baum „Zentrale Flüchtlingsunterkunft passt nicht zu Kaarst“

Um den weiteren Zuweisungen ab Januar Herr zu werden, gibt es einen Beschluss dazu, die beiden Standorte an der Wattmannstraße in Vorst und an der Vom-Stein-Straße in Büttgen zu erweitern. Um wie viele Container die Standorte erweitert werden, ist laut Baum noch unklar. Durch die Brände in den beiden Unterkünften habe die Bezirksregierung die Zuweisungen von geflüchteten Menschen an die Stadt Kaarst ausgesetzt. Die Unterkunft an der Vom-Stein-Straße war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, Mitte beziehungsweise Ende Januar sollen dort wieder Menschen einziehen können. Bis dahin sind die überwiegend männlichen Bewohner in der Turnhalle an der Hubertusstraße untergebracht. Allerdings steht erneut ein Umzug bevor: Denn die Turnhalle an der Bussardstraße in Kaarst kann bereits belegt werden, die Turnhalle an der Halestraße soll in der kommenden Woche fertig sein, wie Ursula Baum ankündigt. „Dann ziehen die Männer, die in der Turnhalle an der Hubertusstraße untergebracht sind, um“, sagt sie.