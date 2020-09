Politik in Kaarst : Ursula Baum kündigt Rückzug aus Jugendhilfeausschuss an

Ursula Baum wird den Jugendhilfeausschuss verlassen. Foto: Anja Tinter

Kaarst Ursula Baum (FDP) hat sich festgelegt: Sie wird ihren Vorsitz des Jugendhilfeausschusses abgeben und diesem Ausschuss nach den Kommunalwahlen auch nicht mehr angehören.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Diese Entscheidung habe nicht mit ihrer Kandidatur als Bürgermeisterin zu tun. Sie war vor 21 Jahren als sachkundige Bürgerin in dieses Gremium gekommen, im Jahre 2004 wurde sie Ausschuss-Vorsitzende. „Es war eine tolle Zeit, in der wir gemeinsam viel für Kinder, Jugendliche und Familien erreicht haben“, erklärte Ursula Baum am Ende der letzten Jugendhilfeausschuss-Sitzung dieser Legislatur-Periode: „Für mich ist nun Schluss.“

Der Jugendhilfeausschuss ist für sie rückblickend „der am effektivsten tagende Ausschuss der Stadt Kaarst. Gemeinsam haben die Mitglieder unter anderem erreicht, dass es in der Stadt genügend Kita-Plätze gibt und weitere gebaut werden und bald endlich ein Jugendzentrum in Vorst errichtet wird. Ihren Rückzug begründete sie so: „Es ist einfach Zeit für Jüngere.“

Zum Abschied überreichte sie jedem Ausschussmitglied ihr Lieblingsrezept zum Ausprobieren: Putenschnitzel mit Spinat und Gorgonzolacreme. „Das ist eine kleine Tradition, weil ich nicht alle zum Essen einladen kann“, erklärt Baum. Sie verabschiedete sich mit einem kleinen Präsent von Heinrich Wittmann, der dem Ausschuss als Vertreter der Diakonie Kaarst-Büttgen seit Ende der 1970er Jahre angehört und von Karin Thierling-Müllers. Sie ist ebenfalls seit etwa 1978 mit dabei – damals hieß der Jugendhilfeausschuss noch Jugendwohlfahrtsausschuss, Vorsitzender war Matthias Küppers. „Vielen Dank für Ihre ganz wertvolle Arbeit“, sagte Ursula Baum.