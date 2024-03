Kaarster Bürgermeisterin bei Talkshow im ZDF Ursula Baum diskutiert Flüchtlingspolitik bei Lanz

Ursula Baum wollte aber auch positive Signale setzen. So berichtete sie von der neugegründeten Wohnungsbaugenossenschaft, in die die Stadt ein Grundstück eingebracht habe. Die Akzeptanz bei den Bürgern sei immer schwierig, wenn es konkret um Grundstücke gehe. In Kaarst habe man parteiübergreifend ein Grundstück bestimmt. Baum sieht die Geflüchteten als „Chance für Deutschland“, vor allem die Kinder. Kaarst baue zwei neue Kitas pro Jahr. Für kleine Klassen müsste ins Schulsystem investiert werden. Das System sei überfordert und könne weder den bisherigen noch den neu angekommenen Kindern gerecht werden. „Wir wollen den Menschen helfen und kennen ihre Schicksale“, sagt die Bürgermeisterin, die seit Jahren auch in der Flüchtlingshilfe engagiert ist. Aber die Bevölkerung werde das nicht mehr mittragen, wenn plötzlich keine Kita-Plätze mehr frei sind, wenn das eigene Kind mit 33 anderen in der Klasse sitzt, wenn die Oma oder die alleinerziehende Mutter keinen Wohnraum mehr finden. Trotzdem hat die Bürgermeisterin die Devise ausgegeben, kein geflüchtetes Kind kommt in eine Turnhalle. „Meine Kaarster haben das geschafft“, berichtet Baum stolz. Die Stadt habe gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine Gebäude angemietet. Ursula Baum erzählte aber auch eine andere Erfolgsgeschichte: Sie hatte für vier Jahre die Vormundschaft für einen jungen Syrer. Vor vier Wochen habe er seine Ausbildung zum Elektriker abgeschlossen. „Wir brauchen solche Menschen, die sich integrieren wollen.“