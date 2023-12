Kaarster Bürgermeisterin über Flüchtlingssituation „Wir können stolz auf uns sein“

Darauf reagierte Bürgermeisterin Ursula Baum mit klaren Worten. „Wir als Stadt Kaarst können stolz darauf sein, dass wir erst seit sechs Wochen Menschen in Turnhallen unterbringen. Wir haben es in der gesamten Zeit hinbekommen, keine Turnhallen zu nutzen, das hat keine andere Stadt geschafft“, erklärte Baum. Auch jetzt wären noch keine Turnhallen in Betrieb, doch die Brände an den Unterkünften an der Wattmannstraße in Vorst und an der Vom-Stein-Straße in Büttgen haben der Stadt keine andere Möglichkeit gelassen, als Turnhallen zu öffnen. „Wir haben anderthalb Container weniger und wären nicht in der Turnhalle, wenn das nicht passiert wäre“, so Baum. Sie sei „froh und dankbar“, das leer stehende Schulgebäude zu haben und hofft, dass es bis zu den Weihnachtsferien vorangeht.