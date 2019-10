Friedhofsgebühren in Kaarst : Urnenbestattung auf Friedhöfen soll teurer werden

Friedhofsgebühren in Kaarst

Die Zahl der Urnenbestattungen in Kaarst ist gestiegen.

Kaarst Bei den Friedhofsgebühren soll es an der ein oder anderen Stelle kleine Veränderungen geben. So sollen Feuerbestattungen schon bald mehr kosten.

Im Bau- und Umweltausschuss stand am vergangenen Dienstag ein Thema auf der Tagesordnung, dass jede Bürgerin und jeden Bürger eines Tages betreffen wird: Die Kalkulation der Friedhofsgebühren. Im Vergleich zur aktuellen Satzung soll zwar nicht alles verändert werden, an der einen oder anderen Stellschraube wird aber gedreht werden.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Graberwerbsgebühren nur nach Fallkosten zu berechnen, der Flächenbedarf solle keine Bedeutung mehr haben. Das würde die Kosten für die im Vergleich zu Erdbestattungen kleineren Urnengräber erhöhen. Zurzeit werden bei der Gebührenberechnung Fallzahlen und Flächen zu je 50 Prozent berücksichtigt. „Wir sind aber offen für Veränderungen“, erklärte Hans Georg Schröder. So sei denkbar, den prozentualen Anteil der Fallkosten auf 60 oder 70 Prozent zu erhöhen.

Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart gab zu verstehen, dass der Anteil der Feuerbestattungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sei. Knapp zwei Drittel aller Verstorbenen, die auf Kaarster Friedhöfen beigesetzt werden, werden verbrannt und die Asche in einer Urne vergraben. Im vergangenen Jahr habe es 426 Bestattungen gegeben, davon waren 262 Urnenbestattungen.

Die CDU hatte beantragt, die kulturhistorische Bedeutung des Kaarster Friedhofs zu erkennen und ernst zu nehmen – sie hatte in diesem Zusammenhang einen Forderungskatalog aufgestellt. Es geht dabei unter anderem um Erläuterungstafeln an historisch bedeutsamen Gräbern und darum, dass erhaltenswerte beziehungsweise bedeutsame Grabsteine erfasst und erhalten werden. Entsprechende Entscheidungen wird aber nicht der Umwelt-, sondern der Kulturausschuss treffen. Dieser kommt am 7. November (Donnerstag) im Bürgerhaus wieder zusammen.