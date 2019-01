Personal Training im Vorster Wald: Abspecken in der freien Natur

Info

Schnupper-Training Daniel Richter bietet am 5. Januar 2019 ein kostenloses Gruppentraining in Viersen an. Los geht es um 10 Uhr.

Info-Veranstaltung Am gleichen Tag gibt es in den Büroräumen (Rurstraße 16 in Kaarst) eine Info-Veranstaltung zum Projekt „Change your Life“ (12 Uhr).