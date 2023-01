Protest gegen Kohleabbau Unterstützung für Lützerath vom Lammertzhof in Kaarst

Es ist regnerisch, die rund 20 Klimademonstranten, die sich am Samstagmorgen auf dem Lammertzhof in Büttgen versammelten und von dort aus gemeinsam in Richtung Lützerath aufbrachen, um an der großen Kundgebung gegen den Abriss des Braunkohleortes teilzunehmen, haben sich Regenponchos und wetterfeste Schuhe angezogen.