Nach Vandalismus an Stern-Apotheke in Kaarst : Unterschriften-Aktion gegen Extremismus und Rassismus

Kaarst Nachdem das Testzelt an der Stern-Apotheke im Maubiszentrum mit rechtsextremen Parolen beschmiert worden war, haben Bouchra El Maazi und Ali Bostanci am Montag kurzfristig eine Unterschriften-Aktion ins Leben gerufen.

Sie war früher Vorsitzende des Integrationsrates in Kaarst und erlebte in dieser Funktion einen ähnlichen Fall wie nun am Testzelt der Stern-Apotheke. Damals war ein Flüchtlingsheim in Kaarst verunglimpft worden. „Wir wollen so etwas nicht hinnehmen“, sagt sie. Die Resonanz auf die Aktion, die am Montag binnen drei Stunden durchgeführt wurde, sei sehr positiv, sodass die Initiatoren überlegen, die Unterschriftenliste online weiterzuführen. „Die Aktion war in der Corona-Pandemie schon eine Herausforderung“, sagt El Maazi. Corona habe allerdings auch dazu geführt, den Unterschriftenkreis bewusst eng zu halten.