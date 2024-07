Vierter Standort in Kaarst Unternehmerpaar Krüger eröffnet Geschäft in den Arkaden

Da muss Kaarst schon sehr viele gute Argumente für die Geschäftsleute haben – und so ist es auch: „Wir haben 2017 mit dem Doppelgeschäft 'Frauenzauber und Stilecht' begonnen und uns trotz Corona-Krise und allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklung eine treue Stammkundschaft aufbauen können“, berichtet Krüger. Es hätte mit Beginn der Corona-Pandemie ja auch sein können, dass der Standort Kaarst – das Ehepaar betreibt noch ein Geschäft in Xanten – komplett gescheitert wäre, meint Krüger. Denn die Kunden mussten ja auch wiederkommen. Aber mit dem Angebot von gehobener, aber bezahlbarer Markenkleidung, die sonst eher in Großstädten zu finden sei, sammelten Michael und Claudia Krüger nur positive Erfahrungen. So positiv, dass die Geschäftsleute am 1. April 2024 mit einem Markenstore den dritten Standort eröffneten und nun das vierte Geschäft in Angriff nehmen: „TrendHaus“ ist der Name des Geschäftes, das in ein Ladenlokal zieht, in dem früher Volker Hamburg seine Mode verkaufte. Im zweiten Ladenlokal, das ebenfalls an Hamburg vermietet war, hatte bereits im Mai das Geschäft „Einfach schön“ eröffnet.