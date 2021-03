Heißmangel in Kaarst : Unternehmerin hängt Geduldsfäden zum Mitnehmen aus

Kaarst Seit vergangenem Samstag hängen Geduldsfäden zum Mitnehmen neben der Eingangstür der Heißmangel von Iris List. Die Aktion kommt bei den Kunden super an.

„Meine Enkelin hat dann ein Bild gemalt und das umgesetzt“, so List. Seit vergangenem Samstag hängen also die Geduldsfäden zum Mitnehmen neben der Eingangstür zu ihrer Heißmangel. Und das Angebot wird super angenommen. Bereits dreimal hat Iris List die sieben Fäden neu aufhängen müssen, wie sie sagt – „und dann ging es bei Facebook los.“ In den Gruppen „Du bist Vorster, wenn...“ und „Du bist ein netter Kaarster, wenn...“ hat das Bild der Geduldsfäden jeweils über 100 Likes gesammelt. Die Aktion kommt in dieser schwierigen Zeit gut an. „Ich wollte eigentlich nur etwas Lustiges machen, damit es nicht so traurig ist“, sagt List: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so angenommen wird.“ Was die Kunden mit den Fäden machen, weiß List auch nicht so genau. „Ich hatte keinen großen Hintergedanken dabei“, sagt sie.