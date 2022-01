Experte für Eingangslösungen : Kaarster Unternehmen ist bester IHK-Ausbildungsbetrieb

Kaarst Das Engagement des Kaarster Unternehmens „Boon Edam“ für seine Nachwuchskräfte ist von der IHK Mittlerer Niederrhein honoriert worden.

Christina Rother absolvierte im vergangenen Jahr in dem Unternehmen ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Und sie gehört zu den besten Auszubildenden ihres Jahrgangs. Dafür wurde Rother von der IHK geehrt. „Ich habe mich sehr gefreut, als eine der Besten mit meinem Abschluss als Kauffrau für Büromanagement dabei sein zu dürfen“, sagt Rother. Sie ist nach ihrer Ausbildung im Unternehmen geblieben und ist nun in der Personalabteilung tätig.

Auch das ist ein erklärtes Ziel von Boon Edam: Absolventen nach ihrer Ausbildungszeit eine Perspektive im Unternehmen zu bieten. Die Experten für Eingangslösungen Boon Edam gehören zu den weltweit führenden Herstellern für Sicherheitstüren und geben ihr Know-how an engagierte Nachwuchskräfte weiter. Das Unternehmen bietet jungen Menschen regelmäßig die Möglichkeit, eine kaufmännische Ausbildung für Büromanagement im Unternehmen zu absolvieren.

Zu den Aufgaben der Auszubildenden gehören kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten in Projektmanagement, Disposition, Administration, Rechnungs- und Personalwesen. Verschiedene Bereiche kennenlernen, die Theorie aus der Berufsschule in die Praxis umsetzen, sich selbst fachlich und persönlich weiterentwickeln: Auszubildende erhalten vielfältige Einblicke in den Beruf und sind aktiv ins Tagesgeschäft der Vertriebs- und Serviceorganisation des Kaarster Unternehmens involviert.