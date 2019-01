Ausbildungsbörse in Kaarst: Unternehmen auf der Suche nach Azubis

Kaarst Am 2. Februar präsentieren sich 32 Aussteller auf der fünften Ausbildungs- und Studienbörse in der Rathaus-Galerie.

Auch das der Firma „Schmitz und Sohn“ aus Holzbüttgen. „Wir haben seit Jahren keine Probleme und müssen teilweise Aufträge absagen, weil wir das nicht stemmen können“, sagt Metallbaumeister und Inhaber Matthias Schmitz, der das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat. Und in der Schmiede gibt es keine Probleme mit Auszubildenden: Derzeit arbeiten drei Azubis bei Matthias Schmitz. Damit es so weitergeht, zeigt sich das Unternehmen auf der fünften Ausbildungs- und Studienbörse am 2. Februar in der Kaarster Rathaus-Galerie. Veranstaltet wird diese von der Jungen Union und dem Katholisch-Kaufmännischen-Verein Kaarst (KKV).

Matthias Schmitz war von Beginn an dabei. „Das ist eine gute Chance für Unternehmen, sich zu zeigen. Wir können nicht darauf warten, dass die Azubis zu uns kommen, wir müssen auch etwas tun“, sagt er. Gerade in der heutigen Zeit sei es das A und O, präsent zu sein. „Den Kopf in den Sand stecken bringt nichts“, sagt Schmitz, der 2015 gemeinsam mit seinem Vater als Kaarster „Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr präsentieren 32 Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen ihre Arbeit: Von Pflegediensten über Handwerk bis hin zum weltweit agierenden Transport-Unternehmen „FedEx“, das erstmals dabei ist. Und die Firmen wollen nicht nur informieren, sondern auch praktisch zeigen, was sie den ganzen Tag lang machen. „Westnetz hatte vor ein paar Jahren eine Lötstation aufgebaut, an der die potenziellen Auszubildenden arbeiten konnten“, sagt Möllers. In diesem Jahr will die Firma „Autoplanen Hügen“ ihren Stand außerhalb der Galerie aufbauen und zeigen, was Azubis dort erwartet. „Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt beim Thema Handwerk. Dort kann sich jeder mit seiner Kreativität ausleben“, sagt Möllers.