Städtische Gebäude : Unterhaltsreinigung in Kaarst ist weiterhin mangelhaft

Kaarst Die mangelhafte Ausführung der Reinigungsarbeiten in den städtischen Gebäuden stand jetzt erneut auf der Tagesordnung des Betriebsausschusses.

Andreas Moritz, Betriebsleiter der Gebäudewirtschaft Kaarst, hatte wenig Gutes zu berichten: Drei bis vier Objekte pro Dienstleister waren jetzt im Rahmen des Qualitätsmanagements stichprobenartig unter die Lupe genommen worden, wobei alle Raumgruppen berücksichtigt worden waren. Alle drei neuen Dienstleister haben einen ausführlichen Bericht übermittelt bekommen. Andreas Moritz beschrieb die Ergebnisse in Kurzform so: „Bei Firma 1 waren lediglich in drei Objekten geringfügige Mängel vorhanden. Bei der Firma 2 wurden in zwei von drei überprüften Objekten diverse Mängel vorgefunden. Lediglich in einem Objekt befanden sich sehr geringfügige Beanstandungen.“