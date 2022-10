Unfall bei Abfahrt Holzbüttgen : Unfall mit sechs Fahrzeugen auf der Autobahn 57

Holzbüttgen Vier verletzte Personen, darunter eine schwer Verletzte, forderte am Sonntag ein Verkehrsunfall auf der A57 Richtung Krefeld. Weil ein Rettungshubschrauber landen musste, war die Strecke eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Sechs Fahrzeuge, darunter auch ein leerer Linienbus, waren am Sonntag, gegen 13.40 Uhr, an einem Auffahrunfall auf der A57 Richtung Krefeld, kurz vor der Abfahrt Holzbüttgen, beteiligt. Wie es zu dem Unfall gekommen war, konnte ein Sprecher der Autobahnpolizei nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an. Jedenfalls wurden insgesamt vier Personen verletzt, einer sogar sehr schwer. Er musste von der Feuerwehr, die mit 15 Kräften vor Ort war, über das zuvor entfernte Autodach gerettet werden und wurde dann mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Für ungefähr eine halbe Stunde musste daher die Autobahn an der Unfallstelle komplett gesperrt werden, damit der Rettungshubschrauber landen konnte. Es bildete sich ein Stau, der sich langsam auflöste, als eine Spur wieder frei gegeben werden konnte. Gegen 15.40 Uhr, so die Autobahnpolizei, konnte die Strecke wieder komplett genutzt werden.