Auto in Flammen : Sieben Verletzte bei Unfall auf A57 bei Kaarst

Auto in Flammen

Kaarst Am Montag hat sich auf der Autobahn 57 bei Kaarst ein größerer Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein Auto musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Bei einer Karambolage auf der A57 bei Kaarst sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren an dem Unfall am Montagnachmittag sechs Fahrzeuge beteiligt. Die Unfallstelle zwischen den Auffahrten Holzbüttgen und Büttgen in Richtung Köln musste für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden.