Am S-Bahnhof Büttgen Unbekannter reißt Fan Fortuna-Schal vom Hals

Fortuna Düsseldorf hatte das Relegations-Rückspiel zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga am Montagabend auf dramatische Weise erst im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum verloren und bleibt ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga, während der VfL im kommenden Jahr erneut in der Bundesliga spielt.