Stadt Kaarst sucht Zeugen Unbekannter greift Mitarbeiter des Ordnungsamtes an

Da dieses Verhalten dem Beamten zumindest ungewöhnlich erschien, sprach er den Mann an und wollte die Personalien aufnehmen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in den Stadtpark. Dort konnte er erneut durch den städtischen Mitarbeiter gestellt und zur Angabe seiner Personalien aufgefordert werden. Unvermittelt griff der Mann an. Der Ordnungsamt-Mitarbeiter erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, im Nacken sowie am Knie. Der Täter floh in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, kurze schwarze Haare, rund 1,90 Meter groß und schlaksig, schwarz gekleidet, schwarze Röhrenjeans.