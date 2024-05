Xantener Straße in Kaarst Unbekannte stehlen Wohnwagen von Kirmesplatz

„Ich war bei der Polizei, die hat mir gesagt, dass ich vom Schlimmsten ausgehen muss und der Wohnwagen geklaut wurde“, sagt Löffler-Das im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch der Versicherung meldete die Kaarsterin den Diebstahl umgehend noch am Freitag. Nach Aussagen einer Nachbarin sei das Gefährt allerdings schon am Mittwoch nicht mehr da gewesen. „Das ist schockierend, der Camper stand direkt an der Bebauung“, so Löffler-Das.