Hubertusstraße in Büttgen Unbekannte stehlen schwarzen Audi RS6

Büttgen · Über Karneval waren Autodiebe in Büttgen unterwegs. In der Nacht zu Dienstag wurde an der Hubertusstraße ein schwarzer Audi RS6 Avant gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

13.02.2024 , 12:50 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beim Autodiebstahl in Büttgen beobachtet haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

In Büttgen haben über die Karnevalstage Autodiebe zugeschlagen. Unbekannte stahlen in der Zeit von Rosenmontag (12. Februar), 19 Uhr, bis Dienstag, 2.10 Uhr, an der Hubertusstraße einen schwarzen Audi RS6 Avant. Den hochmotorisierten Kombi mit den Kennzeichen NE-RS 665 hatte sein Besitzer abends letztmalig vor dem Wohnhaus gesehen. Beim nächtlichen Blick aus dem Fenster stellte der Kaarster fest, dass der Parkplatz plötzlich leer war. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Wagen von den Tätern gegen kurz nach 1.30 Uhr gestartet worden sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

(seeg)