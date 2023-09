Polizei ermittelt Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge in Kaarst auf

Zwischen 22.30 und 7.30 Uhr brachen Unbekannte auf dem Bruchweg in Holzbüttgen die Fahrertür eines Pkw auf und flüchteten, nachdem sie das Fahrzeug durchwühlt hatten, ohne Beute. Zwischen 18.30 und 7.20 Uhr wurde aus einem Pkw auf der Hülchrather Straße (Holzbüttgen) Kleingeld entwendet. Das Fahrzeug war unverschlossen abgestellt worden. Auf der Essener Straße in Büttgen wurde zwischen 21 und 7.30 Uhr eine Geldbörse aus einem Auto, an dem keine Beschädigungen festgestellt werden konnten, entwendet.