Polizei sucht Zeugen Unbekannte durchwühlen mehrere Autos in Vorst

In den Facebook-Kommentaren schildern weitere Vorster, dass sie sich gewundert hätten, wieso die Beifahrertür am Samstagmorgen nur angelehnt war. So gab es Meldungen von den Straße „Am Winkelsfalter“, „Forellenweg“, „Im Wildpfad“, „Am Breiten Deich“ oder „Kleinenbroicher Straße“. Eine Userin meldet, dass Täter bereits vor einigen Wochen in Holzbüttgen unterwegs waren und dort Autos durchwühlt hätten. Außerdem wird gemutmaßt, dass die Täter bereits im vergangenen Sommer in Vorst Autos durchwühlt haben. Von damals soll es ebenfalls noch eine Videoaufnahme geben, in der sich die Männer angeblich sehr ähneln, wie eine Userin schreibt.