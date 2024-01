Einbrüche in Kaarst Unbekannte dringen in zwei Wohnungen ein

Kaarst · Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Wohnungen in Kaarst eingebrochen. Die Wohnungen befinden sich auf dem Tilsiter Weg in Kaarst und auf der Benediktusstraße in Büttgen.

02.01.2024 , 14:04 Uhr

Gleich zwei Wohnungseinbrüche hat es am Wochenende in Kaarst gegeben. Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte sind am vergangenen Freitag (29. Dezember) zwischen 11 und 22 Uhr über die Terrassentür in eine Wohnung auf dem Tilsiter Weg eingebrochen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei Zimmer durchwühlt und Bargeld entwendet. Auf der Benediktusstraße in Büttgen kam es zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Ein Fenster wurde aufgehebelt, die Wohnung wurde durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter der 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(seeg)