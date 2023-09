Polizei sucht Zeugen Autos in Kaarst aufgebrochen und durchwühlt

Kaarst · In der Nacht von Mittwoch, 21 Uhr, auf Donnerstag, 6 Uhr haben Einbrecher in Kaarst auf der Straße „Lange Hecke“ und zwischen 16 und 7.30 Uhr auf der Straße „Kampwebersheide“ zugeschlagen. Die Täter brachen jeweils Autos auf, in beiden Fällen handelte es sich um Fahrzeuge der Marke BMW.

15.09.2023, 13:30 Uhr

In Kaarst sind zwei BMW aufgebrochen und durchwühlt worden (Symbolfoto). Foto: Polizei

Was die Täter beim Durchwühlen der beiden Pkw erbeuteten, ist unklar. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

(NGZ)