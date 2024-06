Keine Interessenten für „Kaarst Total“ Umwelttag fällt in diesem Jahr aus

Johannes Küppers gab dann wieder den entscheidenden Impuls: „Wenn wir nicht genügend interessierte Akteure haben, müssen wir es lassen.“ Traurig, aber wahr: In diesem Jahr wird es keinen Umwelttag geben. „Die Resonanz auf unsere Nachfrage war sehr zurückhaltend“, erklärte Anders. So wäre der Nabu nur am Sonntag interessiert gewesen. Gereon Schüller (SPD) regte an, mit der Initiative „Kaarster für Future“ Kontakt aufzunehmen. Er schlug vor, kurzfristig noch einen Aufruf zu starten. Wenn das nichts ergebe, müsse der Umwelttag in diesem Jahr ausfallen.