Jugendhilfeausschuss ist sich einig Große Umfrage unter Kaarster Jugendlichen geplant

Noch in diesem Jahr soll eine große Jugendbefragung in Kaarst stattfinden. Die im Rahmen dieser Befragung erzielten Ergebnisse sollen Auskunft darüber geben, wie die jungen Menschen ticken und welche Angebote für sie genau die richtigen sind. Es gibt zwei nicht sehr hohe Hürden: Eigentlich sollten die Anträge bis zum 10. Januar vorliegen. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Ausschlussfrist. Außerdem müssen Mittel von insgesamt rund 2000 Euro zur Verfügung stehen. Im Jugendhilfeausschuss wurde einstimmig beschlossen, die Teilnahme an dieser Jugendbefragung anzustreben.