Großbaustelle an der Martinus-Kirche in Kaarst Nächster Bauabschnitt – jetzt wird die südliche Rathausstraße saniert

Kaarst · Die Großbaustelle an der Rathausstraße ist in einen neuen Bauabschnitt übergegangen. Nun wird die südliche Straße saniert – also der Abschnitt vor der Polizeiwache. Der Zeitplan könne eingehalten werden, heißt es von den Beteiligten.

25.01.2024 , 04:50 Uhr

Mega-Baustelle an der Rathausstraße in Kaarst 17 Bilder Foto: Stephan Seeger