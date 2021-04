„Himmel und Erde“ : Ulrike Nienhaus wirbt für neuen KKV-Küchentalk

Kaarst Erstmals geht am Dienstag (20. April, 18 Uhr) der Küchentalk „Himmel und Erde“ des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) live auf Sendung.

Auch die Mitglieder des KKV-Ortsverbandes Kaarst sind aufgerufen, sich das neue Format anzuschauen und mitzudiskutieren. Denn das ist nach Angaben der Ortsvorsitzenden Ulrike Nienhaus möglich. „Es ist großartig, dass die Zuschauer die Chance haben, in der Sendung mitzureden“, sagt sie.

Der Talk ist im Internet unter www.neue-mitte.tv zu sehen. Die Zuschauer können sich live in die Sendung einbringen und Fragen stellen. Ulrike Nienhaus appelliert an die Mitglieder der Ortsgemeinschaft und interessierte Zuschauer, von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen. „Als sozialer Verband legen wir großen Wert auf den gegenseitigen Austausch. Daher appelliere ich an alle Mitglieder der Ortsgemeinschaft und Interessierte, die Technik zu nutzen, sich einzubringen und somit das neue Format mitzugestalten.“ Gemeinsam kochen, glauben, reden und lachen – das zeichnet den Küchentalk „Himmel und Erde“ aus.