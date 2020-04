Politik in Kaarst : Nienhaus contra Karis: „Haltlose Vorwürfe“

Kaarst Josef Karis (UWG) hatte den Vorschlag kritisiert, den Stadtrat auf den Hauptausschuss zu übertragen. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus wehrt sich.

Genau darin sieht Josef Karis (FWG) einen Einschnitt in die Demokratie. In einem Interview mit Michael Möller von der „Düsseldorfer Rundschau“ fand Karis deutliche Worte. „Die Stimmverhältnisse im Rat werden verändert. Das ist ein demokratisches Unding. So kann man unangenehme Konkurrenz stilllegen“, sagt Karis. Und weiter: „Vor 75 Jahren war so etwas vielleicht möglich, aber ich werde so etwas nicht dulden.“ Sein Vorschlag: Zu dem Hauptausschuss kommen die Fraktionsvorsitzenden dazu – inklusive Stimmrecht.