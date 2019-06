Sommergespräche in Kaarst : Ulrike Nienhaus lädt Bürger in die Pfarrzentren ein

Ulrike Nienhaus führt wieder ihre Sommergespräche. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Ulrike Nienhaus bietet wieder ihre Sommergespräche in der Stadt an. Los geht es bereits am Dienstag im Pfarrzentrum Kaarst. Aber es gibt auch weitere Termine.

Die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus bietet zwar in regelmäßigen Abständen Sprechstunden für alle Bürgerinnen und Bürger an, doch daneben gibt es einmal im Jahr die Möglichkeit, Nienhaus nicht im Rathaus, sondern an einem anderen Ort in der Stadt zu treffen. So auch in diesem Jahr, wenn Ulrike Nienhaus wieder ihre Sommergespräche für alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet anbietet.

„Nach Wochenmärkten und Gastwirtschaften, möchte ich diesmal in den Pfarrzentren zu Kaffee und Kuchen in verschiedenen Ortsteilen einladen und in einem ungezwungenen Rahmen aktuelle Informationen zu Entwicklungen in der Stadt geben. Mir geht es darum, auch für Bürger greifbar zu sein, die meine regelmäßigen Sprechstunden im Rathaus nicht aufsuchen und in offener Runde ins Gespräch kommen“, sagt Ulrike Nienhaus.