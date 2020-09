Erster Besuch der Bürgermeisterin : Nienhaus heißt Oberberg Fachklinik in Kaarst willkommen

Nienhaus heißt Oberberg Fachklinik in Kaarst willkommen

Kaarst Hoher Besuch für die Oberberg Fachklinik, die sich in diesem Jahr auf dem Gelände des alten Ikea-Warenlagers niedergelassen hat. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und der Leiter der Wirtschaftsförderung, Axel Süßbrich, waren erstmals in der Klinik zu Gast.

Die Klinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen hatte Anfang des Jahres ihren Standort in Kaarst eröffnet. Durch die Corona-Pandemie konnte keine Eröffnungsfeier stattfinden. Nun konnte das herzliche Willkommen im Rahmen eines Austausches und einer Führung nachgeholt werden.

Derzeit beherbergt der moderne Gebäudekomplex 67 vollstationäre und 20 tagesklinische Behandlungsplätze für Erwachsene. Übergangsweise ist dort auch die Fachklinik für Kinder und Jugendliche untergebracht. Für diese ist Ewa Cionek-Szpak verantwortlich. „Es ist schade, dass die Klinik in der aktuellen Situation auf eine Eröffnungsfeier verzichten muss. Nicht minder herzlich möchten wir die Oberbergklinik dennoch bei uns in Kaarst begrüßen und einen guten Start wünschen. Ich denke, die Zusammenarbeit hat bereits während der Planungs- und auch in der Bauphase sehr gut funktioniert und ich freue mich, dass nun ein weiterer Austausch stattgefunden hat. Wir sind froh, dass sich die Oberberg-Gruppe für die Stadt Kaarst als neuen Standort entschieden hat“, sagt Ulrike Nienhaus und übergab als Willkommensgeschenk einen Blumenstrauß und einen verpackten Umschlag.