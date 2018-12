Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus spricht über die Pläne für Kaarst : „Wir wollen den Menschen ein Stück Heimat bieten“

Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus sitzt an ihrem Schreibtisch und lässt das vergangene Jahr Revue passieren. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus bezeichnet 2018 als „Übergangsjahr“. Nun sollen einige geplante Maßnahmen umgesetzt werden.

Ulrike Nienhaus kommt gerade von ihrer „Weihnachtsrunde“ im Rathaus. Als letzte Amtshandlung in diesem Jahr sprach sie über die vergangenen zwölf Monate und das kommende Jahr, in dem nicht nur geplant, sondern endlich auch etwas entstehen soll. „Ich habe eine Tabelle erstellt und geguckt, was 2018 alles auf den Weg gebracht wurde“, beginnt Ulrike Nienhaus das Gespräch: „Dabei habe ich mich gewundert, wie viel das ist.“

2018 gab es ein paar große Themen, die auch die Diskussion innerhalb der Stadt geprägt haben. Ein Thema waren die Schulen. Der Neubau der Gesamtschule Büttgen wurde beschlossen und ist die größte Investition in der Kaarster Stadtgeschichte. „Das war eine besondere Herausforderung. Wir haben einen neuen Standort festgelegt und wollen im kommenden Jahr in die Ausschreibung gehen, damit wir mit dem Bau bald beginnen können“, sagt Nienhaus. Doch nicht nur die Standortfrage bei der Gesamtschule ist geklärt worden, sondern auch die der Grundschule Stakerseite. Diese zieht auf den benachbarten Ascheplatz um. „Das waren grundlegende Entscheidungen, die Bildungsstandorte für die nächsten Jahrzehnte prägen werden“, fasst Nienhaus zusammen.

Info Nienhaus geht ins vierte Amtsjahr Gewählt Am 21. Oktober 2015 wurde Ulrike Nienhaus mit 54,43 Prozent der Stimmen zur Kaarster Bürgermeisterin gewählt. Lebenslauf Nienhaus, Jahrgang 1955, wurde in Grefrath im Kreis Viersen geboren. Nach ihrem Abitur machte sie 1981 ihr Examen an der RWTH Aachen als Diplom-Geologin.

Zum Themenkomplex Bildung zählen auch die Kindertagesstätten. „Wir haben jetzt durch die Errichtung der Kita an der Erftstraße einen wesentlichen Schritt machen können“, sagt Nienhaus. Und dennoch fehlen wegen der hohen Nachfrage weitere Kitas. 2018 wurde daher der Entschluss gefasst, in Büttgen eine weitere Kita zu bauen und in Vorst ein Jugendzentrum mit angeschlossener Kita zu errichten. Vor allem nach dieser einvernehmlichen Entscheidung ist Nienhaus „ein Stein vom Herzen gefallen“, wie sie sagt: „Am Ende eines langen Prozesses ist das eine gute Lösung für alle Beteiligten“, sagt sie.



Trotz aller Pläne ist im vergangenen Jahr relativ wenig Sichtbares in Kaarst passiert. Das soll sich schon Anfang 2019 ändern. „Wir werden sofort mit der Weiterentwicklung der Grünen Achse beginnen“, kündigt Nienhaus an. Diese zieht sich durch die gesamte Stadt und soll Kaarst attraktiver machen.

Die Ertüchtigung des Stadtparksees und die Belebung des Maubiscenters sollen außerdem vorangetrieben werden. Zudem soll im kommenden Jahr weiterer Wohnraum für Jung und Alt geschaffen werden. „Wir brauchen neuen Wohnraum für alle Altersschichten. Gerade in Büttgen sind die Voraussetzungen für eine gemischte Wohnform sehr gut“, sagt Nienhaus. Die Fläche im Gewerbegebiet am Platenhof soll im kommenden Jahr komplett erschlossen werden, im Januar geht es in die Vermarktung. „Wir haben eine sehr hohe Nachfrage. Im Laufe des Jahres wird feststehen, wer welche Fläche bekommt“, sagt Nienhaus. Möglicherweise fangen die ersten Unternehmen am Platenhof Ende 2019 an zu bauen. An diesem Standort sollen vor allem Kaarster Handwerker angesiedelt werden.