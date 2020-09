Neue Azubis in Kaarster Verwaltung : Stadt bildet erstmals in Fachrichtung Archiv aus

Kaarst Die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus hat in der vergangenen Woche die neuen Auszubildenden der Stadt begrüßt. Zwölf junge Menschen starten bei der Stadtverwaltung in ihr Berufsleben.

Seit 2019 bietet die Stadt Kaarst in Kooperation mit den städtischen Kindertageseinrichtungen die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (PIA) an. An drei Tagen findet der Praxisteil in einer der städtischen Kindertageseinrichtungen und an zwei Tagen die theoretische Ausbildung in einer entsprechenden Fachschule statt. Labiba Ahmad, Nele Feichtner und Leonie Voigthaus haben nun mit ihrer Ausbildung begonnen. Dicle Kocamis und Pia Scholz absolvieren zusätzlich ihr einjähriges Anerkennungsjahr im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin im Anschluss an die fachtheoretische Ausbildung.