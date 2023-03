Ulla Fichtner Kaarster Autorin veröffentlicht Buch zum Zeitgeschehen

Angesichts diverser aktueller Krisen wie Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, steigenden Energiepreisen und wachsender Inflationsrate stellte sie sich immer häufiger die Frage: Wie geht es weiter? Auch im Gespräch mit anderen fiel ihr auf, dass es immer mehr Zukunftssorgen gibt. Von daher beschloss Fichtner, mal etwas ganz anderes zu probieren. Keinen Roman mit 300 Seiten, sondern einen eher schmalen Band mit 100 Seiten, der zur Beschäftigung mit zehn Themen wie Leben in der Großstadt, Recht und Gerechtigkeit, Liebe, Freude und Natur anregen soll. Aber auch Respekt, Generationenkonflikte und Umgang innerhalb von Nachbarschaften spielen eine Rolle. Alle Texte sind in Gedichtform. „Dabei möchte ich keinen moralischen Zeigefinger schwingen“, so Ulla Fichtner. Stattdessen ist ihr Ziel, mit plakativen Stichworten Denkanstöße zu geben. Die Gedichte transportieren ihre Meinung – und jeder soll sich seine eigene bilden. Im Idealfall ergeben sich so „spannende, ergebnisoffene Diskurse“, sagt die seit 14 Jahren in Vorst lebende Autorin, die sich mit dem Schreiben einen Lebenstraum erfüllt.