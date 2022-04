Natalia Vetrova lebt in Kaarst : Ukrainische Künstlerin auf einer CD mit ehemaligem Genesis-Gitarrist

Natalia Vetrova bei der Aufnahme des Songs „Imagine“ in Hannover. Foto: Grobi TV

Kaarst Steve Hackett, ehemaliger Gitarrist der legendärem Rockband Genesis, und die aus der Ukraine nach Kaarst geflüchtete Natalia Vetrova sind mit einem Song auf einer CD für die Organisation „War Child“ zu hören. Wie es dazu kam und welches Lied sie singt.

Was haben Steve Hackett, ehemaliger Gitarrist der legendärem Rockband Genesis, und die aus der Ukraine nach Kaarst geflüchtete Natalia Vetrova gemeinsam? Beide Künstler werden mit einem Song auf der CD „Louder than Bombs – United Artists against War“ für die Organisation „War Child“ zu hören sein. Doch wie kam es dazu, dass Vetrova, die mit ihrem fünfjährigen Sohn und ihrem Mann in Kaarst wohnt, gemeinsam mit Hackett und weiteren Künstlern auf einer CD zu hören ist?

Dafür gesorgt hat der Kaarster Unternehmer Patrick Schappert. Dessen Lieferant Oliver Botta kam vor einigen Wochen auf die Idee, eine CD mit Künstlern zusammenzustellen. „Ihn hat das Thema Ukraine umtrieben“, erklärt Schappert im Gespräch mit unserer Redaktion. Botta suchte Künstler und Sponsoren, und Schappert war mit seinem Unternehmen „Grobi.TV“ sofort dabei. Als er dann über die Musikschule Mark Koll von Natalia Vetrova hörte, holte Schappert sie mit ins Boot. „Wir haben dann nur noch einen Ort gesucht, wo wir die CD aufnehmen können. In Kooperation mit den Tessmar Studios sind Schappert und Vetrova dann nach Hannover gefahren und haben dort in einem professionellen Tonstudio den Song aufgenommen. Vetrova ist mit dem Lied „Imagine“ von John Lennon und Yoko Ono auf der CD verewigt. Ihre Stimme klingt dabei kraftvoll und gebrochen zugleich. „Sie hat drei Anläufe gebraucht, der dritte hat uns alle sehr berührt“, erinnert sich Schappert. Er selbst hat auch enge Kontakte in die Ukraine, einer seiner Lieferanten kommt aus Kiew. Auf der Messe „High End“ in München werden die Lautsprecher aus der Ukraine präsentiert.

Neben Vetrova sind viele andere Künstler bei der Benefizaktion für die Organisation „War Child“, die sich um Kinder in Kriegsgebieten kümmert, dabei: Act of Creation, Jutta Weinhold & Band, Kollektiw Jalo, Frank Alfredo Botta, That Joe Payne, Gabriel Agudo, Ray Wilson, Thomas Thielen, Steve Hackett, Sunchild feat. A. Kalugin, Collage, und Mercy Street. Ab einer Spende von zwölf Euro gibt es die CD frei nach Hause. In den Räumen von Grobi.TV auf der Industriestraße wird sie für zehn Euro verkauft. „Das Geld geht zu 100 Prozent an War Child“, verspricht Schappert.