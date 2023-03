Ukrainische Künstlerin seit einem Jahr zu Gast Gelungene Integration auf dem Kulturhof

Bei der ersten Begegnung mit Yuliia Balabukha musste noch das Übersetzungsprogramm von Google genutzt werden, um sich zu verstehen. Nun, ein Jahr später, sind die Deutschkenntnisse der ukrainischen Künstlerin so weit fortgeschritten, dass auf das Programm verzichtet werden kann. Vor gut einem Jahr ist Balabuhka, die am Freitag ihren 43. Geburtstag feiert, aus Kiew nach Düsseldorf geflüchtet. Dort war sie bereits vor rund vier Jahren zu Besuch und hatte Freunde aus Litauen gefunden, zu denen sie noch Kontakt hat. Die Freunde wiederum hatten Kontakt zu Evelina Velkaite, die beim Verein „Culture without Borders“ in Kaarst aufgenommen wurde und auf dem ehemaligen Bauernhof an den Tönishöfen arbeiten durfte. So kam Balabukha nach Kaarst.