Sammlung in Kaarst Ukrainische Kinder als Sternsinger unterwegs

Die Segensaufkleber für das Jahr 2023, die in die Häuser gebracht wurden, gibt es weiterhin in den beiden Pfarrbüros in Kaarst und Büttgen. Die Spenden gehen über das Kindermissionswerk in Aachen an Projekte, Schulen und Einrichtungen weltweit – auch in die Ukraine, wo es beispielsweise Projekte in Odessa, Butscha oder Bachmut gibt.