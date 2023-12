Ukrainerinnen seit knapp zwei Jahren in Kaarst „Die Ukraine ist und bleibt unsere Heimat“

Es ist schon erstaunlich, wie schnell ein Mensch eine neue Sprache lernen kann. Kostenpflichtiger Inhalt Beim letzten Mal, als wir die ukrainischen Frauen in Vorst besucht haben, konnten – oder wollten – sie kaum ein Wort sprechen, nun haben sie nur so drauf los geredet. Liliia Kuksa, Julia Bessonova, Yulia Kaliuzhna, Vita Vaschenko, Srbui Symonian und Aleksandra Zubarieva haben sich erneut mit unserer Redaktion getroffen und erzählt, wie ihr Leben in Deutschland läuft, welche Hobbys ihre Kinder haben und das deutsche mit dem ukrainischen Essen verglichen. Gleichzeitig sprachen sie über ihre Heimat und wie sehr sie die Ukraine vermissen, obwohl es ihnen in Deutschland den Umständen entsprechend gut geht.