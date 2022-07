Neue Öffnungszeiten in Vorst : Flüchtlinge stemmen Ukraine-Treff mittlerweile selbst

Vorst Seit dem 1. Juli findet der Ukraine-Treff wieder ausschließlich in den Räumen der Sparkasse Vorst statt. Und mittlerweile helfen sich die ukrainischen Flüchtlinge selbst.

Finanziert wird der Ukraine-Treff nach wie vor durch Spendengelder. Derzeit liegt der tägliche Finanzierungsbedarf laut Daniel Görnert bei 80 Euro. „Die Spenden sind irgendwann einmal aufgebraucht“, sagt er und erhofft sich weitere finanzielle Unterstützung. Auch Sachspenden oder Lebensmittelspenden wie Kaffee, Obst oder Kuchen nimmt Görnert gerne entgegen. Wer also spenden möchte, kann sich direkt an Daniel Görnert unter der Telefonnummer 0162 279 0013 oder per Mail wenden. Ab dem kommenden Montag ändern sich derweil die Öffnungszeiten des Ukraine-Treffs. Montags, donnerstags und sonntags ist der Treff dann immer von 10.30 bis 14 Uhr geöffnet, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr. Nur am Samstag ist Ruhetag. Grund für die geänderten Öffnungszeiten sind die Integrationskurse für die Ukrainer, die an vier Tagen in der Woche vormittags in der VHS Kaarst-Korschenbroich stattfinden.