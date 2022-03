Angebot in Vorst für Flüchtlinge : Tränen der Verzweiflung im Ukraine-Café

Daniel Görnert, Bürgermeisterin Ursula Baum und Samuel Grundmeier (Ikea) waren bei der Eröffnung des Ukraine-Cafés dabei. Foto: Georg Salzburg (salz)

Vorst Daniel Görnert und die kfd Vorst haben am Montag das Ukraine-Café in Vorst eröffnet. In Vorst wird ein weiterer Container für die Menschen aus der Ukraine hergerichtet, in dem Familien unterkommen können.

Inna Tkatscenko kommen immer wieder die Tränen, als sie von ihrer Flucht aus der Ukraine erzählt. Gemeinsam mit ihrer Mutter, der Schwiegermutter und den beiden Kindern (7 und 10) ist sie am Sonntagnachmittag in Kaarst angekommen und saß am Montagmittag im Keller der ehemaligen Sparkassen-Filiale beim ersten Ukraine-Café. Hinter ihr und der Familie liegt eine wahre Tortur: Sie verließen die ukrainische Stadt Charkiw mit dem Zug in Richtung Ternopil, nachdem sie dort sieben Tage lang ohne Wasser und Strom in einem Bunker verbracht hatten. Die Fahrt dauerte 15 Stunden, die sie stehend verbringen mussten. Weiter ging es dann mit dem Bus ins polnische Warschau. Während sie auf den Transfer warteten, hörten sie immer wieder Schüsse und sahen Flugzeuge. Von Warschau aus ging die Fahrt weiter, bis Inna Tkatschenko und ihre Familie dann endlich in Berlin ankamen. Eine Woche lang wohnten sie dort bei Freunden und versuchten, sich in Berlin anzumelden – vergeblich. Die Freunde hatten eine Bekannte, die in Kaarst wohnt, und so sind sie schließlich hier gelandet.

Daniel Görnert, Initiator des Ukraine-Cafés in den Kellerräumen der früheren Sparkassen-Filiale in Vorst, erklärte den ukrainischen Frauen, dass Kaarst „einer der besten Orte ist, wo man als Flüchtling landen kann“. Gemeinsam mit den Helfern der katholischen Frauen-Gemeinschaft (kfd) Vorst hat Görnert aus dem Kellerraum in der vergangenen Woche einen wohnlichen Raum gemacht. Für die nötige Ausstattung mit Möbeln und Kinderspielzeug sorgte das Einrichtungshaus Ikea in Kaarst, für das Samuel Grundmeier bei der Eröffnung des Cafés durch Bürgermeisterin Ursula Baum anwesend war. „Wir freuen uns, dass wir ein solch engagiertes Team der kfd haben. Ein großer Dank gebührt auch Daniel Görnert, ohne den das hier nicht stattfinden würde“, so Baum. In Vorst wird ein weiterer Container für die Menschen aus der Ukraine hergerichtet, in dem Familien unterkommen können. Lydia Thomasen (kfd) erklärte, dass auch örtliche Vereine ihre Hilfe angeboten haben. „Dienstags gibt es die Möglichkeit, Sport zu treiben mit den Kindern. Wir wollen möglichst schnell eine Normalität reinbekommen und alle in unsere Gemeinschaft integrieren“, so Thomasen.