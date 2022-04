Gymnasien in Kaarst : Über 200 Schüler schwitzen in den Abi-Klausuren

Kaarst Die Schulen fühlen sich gut auf die Abiturprüfungen vorbereitet. Bis Ende Mai werden die Klausuren geschrieben. Welche Maßnahmen in den Gymnasien für einen reibungslosen Verlauf ergriffen wurden.

In Nordrhein-Westfalen haben die Abiturprüfungen begonnen. Am Dienstag standen die Fächer Latein, Italienisch, Nierländisch, Russisch und Türkisch auf dem Klausurplan. Am Albert-Einstein-Gymnasium versuchen 105 Schüler, ein gutes Abitur abzulegen. Dort stand am Mittwoch die erste Prüfung an – im Fach Deutsch. Die letzten Klausuren werden am 10. Mai in den Fächern Biologie, Chemie, Informatik und Physik geschrieben. „Am Mittwoch waren alle da und saßen auch gemäß den Vorgaben auf großem Abstand zueinander“, erklärt Bruno von Berg, Schulleiter des AEG, auf Anfrage. „Bei uns ist auch in diesem Jahr das Abitur wieder recht entspannt angelaufen, die Schüler sind nicht besonders aufgeregt wegen möglicher Corona-Defizite, weil die Auswahl der Themen, wie im letzten Jahr entsprechend angepasst wurde“, sagt von Berg. Dadurch gebe es eine größere Auswahl in einzelnen Fächern und die Lehrkräfte könnten aus einer Themenbreite eine angepasste Vorauswahl treffen. Von Berg: „Das hat sich bereits im Abitur 2021 bewährt.“ Der Schulleiter hat den Eindruck, dass sich die Schüler durch den kontinuierlichen Unterricht im Schuljahr gut vorbereitet fühlen. Und: Für die Abiturienten gibt es zur Stärkung Schokoriegel.

93 Schüler treten zu den Abiturprüfungen am Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst an. Im Anschluss an die Klausuren gibt es noch Nachschreibetermine bis Ende Mai – genau wie in Kaarst auch. „Die entsprechenden Flure, an denen diese Prüfungsräume liegen, sind an den Prüfungstagen für die übrigen Schüler gesperrt“, erklärt GBG-Schulleiter Volker Werker. Bei der Verteilung der Abiturienten auf die einzelnen Räume wurde laut Werker den Anforderungen des Infektionsschutzes „durch großzügige Abstände und optimale Belüftung“ Rechnung getragen. Die Entlassungsfeier für die Abiturienten findet am Nachmittag des 17. Juni (Freitag) in der Aula des Gymnasiums statt. Am Abend ist dann der Abiball in einer Location in Düsseldorf-Benrath geplant, wie Werker auf Nachfrage erklärt.