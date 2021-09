Event in Büttgen : Alte Herren des VfR kicken gegen Traditionself von RWE

Die Alten Herren des VfR Büttgen haben ein Event vor der Brust. Foto: Andreas Woitschützke

Büttgen Die Ü32 des VfR Büttgen trifft in einem Benefizspiel am Samstag (15 Uhr) auf die Traditionsmannschaft von Rot-Weiss Essen. Der Erlös kommt den Flutopfern zugute.

Der VfR Büttgen und Rot-Weiß Essen haben eine besondere Beziehung. So spielte Hans Günther Neues, geboren in Büttgen, ab 1975 für RWE, die Duelle des früheren Esseners Will „Ente“ Lippens und dem „Büttgener Jung“ Berti Vogts (Borussia Mönchengladbach) sind legendär und bei der Einweihung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz des VfR Anfang der 1970er Jahre war RWE auch schon einmal zu Gast. Nun kommt es am Samstag zu einem erneuten Duell der beiden Mannschaften. Nicht der ersten Mannschaften, sondern der alten Hasen: Die Ü32 des VfR empfängt ab 15 Uhr die Traditionsmannschaft von Rot-Weiß Essen zu einem Benefizspiel auf dem Naturrasen der VfR-Anlage. Der komplette Erlös kommt den Opfern der Flutkatastrophe zugute. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten.

Von 10 bis 17 Uhr wird ein mobiles Impfmobil vor Ort sein, um unschlüssige Bürger zu impfen. Auch für die Stadionwurst ist gesorgt: An einem Stand direkt am Platz gibt es Currywurst und Bratwurst für die Zuschauer. Das Kuchenbuffet ist ebenfalls kostenlos, auch hier wird um eine Spende gebeten. Das Bier wurde von den Unternehmen „Biertaxi Düsseldorf“ sowie der „Gleumes Brauerei Krefeld“ gespendet, das Geld von dem Verkauf kommt ebenfalls in die Spendenkasse. Die Mannschaften werden im großen Stil mit Kindern einlaufen, später sammeln die Spieler des Jahrgangs 2013 des VfR Büttgen mit selbst gebastelten Dosen die Spenden ein.