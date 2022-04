Kabarett in Kaarst : Tutty Tran – Comedy-„Rampensau“ aus Vietnam

Kaarst Tutty Tran ist der erste Kleinkünstler aus Vietnam. Vor dem Publikum im Kaarster Albert-Einstein-Forum outete er sich als echte Rampensau auf der Bühne.

Es gibt Kleinkünstler aus aller Herren Länder, die jetzt in Deutschand leben und mit ihren Programmen deutlich machen, wie sich das Leben so anfühlt, wie ihr Blick auf die Deutschen ist und wie sie selber ticken. Jetzt gibt es diese Einblicke auch von einem Vietnamesen. „Tutty, findest du es eigentlich schlimm, wenn man dich Schlitzauge nennt?“ Auf diese Frage pflegt er Folgendes zu antworten: „Nö, ich seh‘ das nicht so eng.“ Tutty Tran ist eine echte Rampensau. „Mal gucken, wie asozial wir heute werden können“: Das hörte sich an wie eine Nievautieferlegungsansage und mitunter ging es ziemlich deftig zur Sache. Erstaunlich, wie offen – und das heißt, manchmal auch frech – Tutty Tran mit dem Publikum umgeht. Aber es war von Anfang an zu spüren, dass er die Zuschauer voll auf seiner Seite hatte, und so konnte der Stand-up-Comedian so richtig Gas geben.