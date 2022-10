Ukrainer in Kaarst : Turnhalle steht für Flüchtlinge bereit

Die Turnhalle in Büttgen ist weiterhin als Notunterkunft hergerichtet und kann spontan genutzt werden. Foto: Stadt Kaarst

Büttgen Die Stadt Kaarst hat die Turnhalle an der Hubertusstraße in Büttgen als Notunterkunft hergerichtet. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind 184 schulpflichtige ukrainische Kinder nach Kaarst gekommen.

Ihr Ziel, dass keine Flüchtlinge in einer Turnhalle unterkommen müssen, hat Bürgermeisterin Ursula Baum nicht ganz, aber fast erreicht. Die Turnhalle an der Bussardstraße wurde als Notunterkunft hergerichtet und vor den Sommerferien eine Woche lang belegt, wie die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage für den Schulausschuss schreibt. Mittlerweile wurde diese Halle wieder zurückgebaut, kann nach Angaben der Verwaltung bei Bedarf aber in 48 bis 72 Stunden wieder zu einer Notunterkunft umfunktioniert werden.

Die Halle an der Bussardstraße war eine von dreien, die zu Beginn der Flüchtlingswelle für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vorgesehen war. Während die Turnhalle der Realschule an der Halestraße mittlerweile wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben ist, ist die Halle an der Hubertusstraße in Büttgen weiterhin als Notunterkunft hergerichtet und kann bei Bedarf genutzt werden. Aber die Verwaltung teilt auch mit: „Da im Moment die Anzahl der Menschen, die aus privatem Wohnraum ausziehen müssen, nicht konkret zu beziffern ist, kann es zukünftig dazu kommen, dass die derzeit für den Sport freigegebenen Turnhallen zum Zwecke der Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine wieder umfunktioniert werden müssen.“