Matthias-Claudius-Schule in Kaarst Grundschul-Turnhalle wegen Rissen im Boden gesperrt

Der Boden weise dadurch an vielen Stellen scharfe Kanten auf, an denen sich die Kinder Schnittverletzungen an Armen und Händen zuziehen könnten. Eine momentane Nutzung der Halle für den Schulsport sei deshalb nicht möglich, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. „Um den Schulsport bis auf Weiteres zu ermöglichen, wird die Turnhalle an der Bussardstraße genutzt“, heißt es seitens der Stadt weiter. Die Gebäudewirtschaft prüfe nun kurzfristig die Möglichkeit einer Reparatur. Ein kompletter Austausch des Bodes sei aus wirtschaftlicher Sicht keine gute Lösung, da dieser Boden in der anstehenden Sanierung der Grundschule erneut getauscht werden müsste.