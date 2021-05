Museum öffnet wieder : Tuppenhof startet mit „literarischem Kaffeeklatsch“

Der Tuppenhof öffnet am Sonntag wieder seine Tore. Foto: Klaus Stevens

Vorst Am Sonntag kommt es zur Wiedereröffnung des Tuppenhofes, der nach und nach sein Programm ausweiten wird und auch für die Sommerferien schon etwas geplant hat.

Die Inzidenz im Rhein-Kreis ist am Mittwoch nach sieben Monaten erstmals unter die 50 gefallen. Doch schon zuvor hat der Tuppenhof bekannt gegeben, am Sonntag, 30. Mai, wieder den Betrieb aufzunehmen. „Es wird keine Eröffnung im klassischen Sinne sein“, stellt Tuppenhof-Sprecher Klaus Stevens klar.

Die Museumssaison beginnt ab 11 Uhr, und gleich am Sonntagnachmittag gibt es auch die erste Veranstaltung. Um 15 Uhr wird Gabriele Strahl die Tuppenhof-Kultreihe „Literarischer Kaffeeklatsch“ eröffnen und aus dem Buch „So viele Hähne, so nah beim Haus“ vom niederländischen Schriftsteller Maarten ’t Hart vorlesen. „Das ist ein Klassiker, den wir schon seit vielen Jahren anbieten“, so Stevens. Die Veranstaltung wird je nach Wetterlage vom restlichen Geschehen im Museum Tuppenhof entzerrt und findet unter der neuen Remise statt.

Der Tuppenhof hält sich bei der Wiedereröffnung an die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Die Besucher müssen zwingend einen negativen Corona-Test vorweisen und sich am Eingang mit der Luca-App registrieren. So wollen die „Tuppis“ die Nachverfolgbarkeit sicherstellen. Klaus Stevens weiß, dass nicht alle Besucher Smartphone-affin sind, für diejenigen liegen auch ausgedruckte Listen bereit, in die sie sich eintragen können. Was der Tuppenhof vermeiden möchte: Menschenansammlungen, die sich vor dem Tuppenhof die Luca-App herunterladen.